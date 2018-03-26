Подписчики российского посольства решат, какое консульство США закрыть
26 марта 2018, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
Российское посольство в США открыло в своем твиттере голосование по закрытию американских дипмиссий. Больше всего пользователей предлагают ликвидировать консульство в Петербурге.
В качестве вариантов ответа предлагается три: Екатеринбург, Владивосток и Санкт-Петербург. В голосовании уже приняли участие 14,5 тысячи человек, однако его результаты станут доступны только на следующий день. Опрос размещен только в англоязычной версии твиттера дипмиссии, в русскоязычной его нет.
Многие выражают сожаление, что в предложенных ответах нет варианта «Закрыть все консульства».
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