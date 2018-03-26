Подписчики российского посольства решат, какое консульство США закрыть

Российское посольство в США открыло в своем твиттере голосование по закрытию американских дипмиссий. Больше всего пользователей предлагают ликвидировать консульство в Петербурге.

В качестве вариантов ответа предлагается три: Екатеринбург, Владивосток и Санкт-Петербург. В голосовании уже приняли участие 14,5 тысячи человек, однако его результаты станут доступны только на следующий день. Опрос размещен только в англоязычной версии твиттера дипмиссии, в русскоязычной его нет.

Многие выражают сожаление, что в предложенных ответах нет варианта «Закрыть все консульства».