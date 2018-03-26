Любители шахмат из Химок устроили турнир на велодорожке

Партия по шахматам прошла у заядлых любителей на Юбилейном проспекте в Химках. Мужчины сидели перед разложенной шахматной доской и активно играли. При этом разместились они на велодорожке.

Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, по всей видимости, у мужчин было сильное желание сразиться в шахматы, и они не стали искать место поудобнее, а разложили доску прямо на велодорожке. К слову, закончить встречу неизвестным «гроссмейстерам» никто из прохожих не помешал.