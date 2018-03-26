Любители шахмат из Химок устроили турнир на велодорожке
26 марта 2018, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Партия по шахматам прошла у заядлых любителей на Юбилейном проспекте в Химках. Мужчины сидели перед разложенной шахматной доской и активно играли. При этом разместились они на велодорожке.
Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, по всей видимости, у мужчин было сильное желание сразиться в шахматы, и они не стали искать место поудобнее, а разложили доску прямо на велодорожке. К слову, закончить встречу неизвестным «гроссмейстерам» никто из прохожих не помешал.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес