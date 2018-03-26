Заканчивается строительство участка Кожуховской линии метро
26 марта 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Уже пройдено почти 30 метров тоннеля под фиолетовой линией метро. Осталось еще 22,4 метра. При это ведется постоянный круглосуточный мониторинг состояния тоннелей Таганско-Краснопресненской линии и строящегося тоннеля Кожуховской линии.
Как передает НСН, участок тоннеля Кожуховской линии метро под «фиолетовой» веткой завершен более, чем на половину. На время работ с 24 по 30 марта включительно станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закрыты для безопасности пассажиров. Тоннель строится на уровне от 3,1 до 3,55 метров.
Отметим, что в декабре 2017 года стартовала проходка правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро. Левый перегонный тоннель был построен в ноябре 2017 года.
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