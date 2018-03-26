Талые воды затопили дороги Алтая

Из-за ливней и резкого таяния снега дороги Алтайского края затопило водой. Движение машин ограничено, жителей просят воздержаться от поездок. Ситуация с паводком развивается по неблагоприятному сценарию.

Как сообщает ОТР, в городе-курорте Белокурихе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Санатории пока работают в обычном режиме. А спасатели пытаются не допустить затопления радоновых скважин и линий электропередачи. В Белокурихе уже подтоплены около сорока частных домов и 50 приусадебных участков. Из-за ливней и таяния снега сейчас топит подъезды многоквартирных и частных домов и в Барнауле. Река Пивоварка всего за несколько часов вышла из берегов.

Всего в регионе эвакуировали более 800 человек, подтоплены почти 500 домов и свыше 1300 подворий. Больше других от паводка пострадали Чарышский, Третьяковский и Краснощековский районы - в последнем с субботы действует режим чрезвычайной ситуации.