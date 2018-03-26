Горячий ТОП региональных новостей

Газета «Аргументы недели» подготовила актуальный обзор региональных новостей. Основная повестка – противопожарная безопасность соцобьектов. Следите за событиями нашей большой страны на сайте argumenti.ru.

В связи с ЧП в Кемерово пензенские соцобъекты будут проверены на соблюдение норм безопасности. Как сообщает ИА Пенза-Пресс, в Пензенской области за минувшую неделю произошло 13 пожаров. Власти региона просят уделить особое внимание соблюдению противопожарной безопасности в барах, кафе, ТЦ, школах.

В районе перегона Шиповка – Балтийск калининградской железной дороги в непосредственной близости от путей 21 марта была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Из-за проведения работ по ее извлечению и вывозу было изменено расписания следования пригородных поездов. Об этом сообщает НИА-Калининград.

За выходные росгвардейцы задержали 102 кировчанина. За минувшие выходные в Кирове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 113 раз выезжали по сигналу «тревога». В результате, было задержано за различные преступления и правонарушения 102 человека. Более подробно об случившихся инцидентах читайте на сайте портала Новый Вариант.

На Ставрополье исследовали "цветной" снег. Специалисты краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, при содействии территориального Гидрометцентра, провели анализ проб воздуха в территориях Ставрополья, где 23 марта было замечено выпадение снега необычных оттенков. Исследования осуществлены в Ставрополе, Невинномысске, поселениях Кочубеевского района. Показатели в норме, ни по одной позиции не выявлено достижение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Как сообщает Ставропольский Репортер, причина нетипичных осадков – исключительно в атмосферных процессах. Установлен перенос на территорию края больших воздушных масс из Турции и Северной Африки. Ими и были доставлены пыль и песок, которые стали причиной выпадения «необычного» снега.

На Камчатке воспитанники детского сада научились правильно действовать в случае возникновения пожара. В Петропавловске-Камчатском 70 воспитанников детского сада № 2 узнали о правилах пожарной безопасности. Уроки для малышей прошли в игровой форме. Кроме того, дети научились правильно вызывать пожарно-спасательную службу – ведь от того, как быстро человек в случае происшествия сможет вспомнить телефон вызова пожарных и спасателей (с мобильных телефонов – «101») и правильно объяснит, где и что произошло, зависят порой человеческие жизни. Рассказ сотрудников МЧС России дополнили мультяшные герои, которые в легкой и доступной форме с экрана телевизора рассказали малышам об основных правилах пожарной безопасности, соблюдение которых поможет не допустить возникновения пожара. Об этом сообщает портал Полуостров Камчатка.

В тверских ТЦ говорят о готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Совещание с руководством таких объектов сегодня пройдет в региональном главке МЧС. В самих же крупнейших торговых центрах Твери уверяют, что к возможным ЧС готовы. По соощению портала Афанасий-бизнес, в ТЦ «Олимп», например, сообщили, что «буквально на прошлой неделе завершили усовершенствование системы пожаротушения». В комплексе "Тверь Лэнд" сообщили, что к ним уже сегодня утром приходили представители компании, установившей и обслуживающей противопожарную систему, и проверяли ее работоспособность.

В ряде новосибирских торговых центров в настоящее время идут «надзорные каникулы», МЧС готово приступить к их проверкам, но пока соответствующего сигнала от правительства и прокуратуры в ведомство не поступало. Тем временем мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил главам администраций районов (округа) города и департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии организовать работу по проверке торгово-развлекательных центров Новосибирска на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщает сайт НДН.инфо.