Польша и Прибалтика наплевали на гибель российских детей

По данным «АН», руководство ЕС из-за трагедии в Кемерово решило отложить высылку российских дипломатов. Однако Польшу и страны Прибалтики не остановила даже гибель российских детей – прямо в тот момент, когда на Кузбассе объявили трёхдневный траур, в МИДы этих стран были вызваны российские послы.

Несмотря на страшную трагедию и гибель десятков людей при пожаре в торговом центре в Кемерово, МИД Польши решил ударить Москву именно в этот момент. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был проинформирован польским руководством о решении по высылке российских дипломатов, из-за дела по отравлению в Лондоне бывшего разведчика Скрипаля.

Точно так же поступили и прибалты, которым похоже уже совсем наплевать на отношения с российским руководством, да и со всем народом нашей страны. Посол РФ в Литве Александр Удальцов был вызван в МИД 26 марта. Так же поступило и руководство Латвии – посол России Евгений Лукьянов вызван в МИД этой страны к 15.00. Эстонские власти обязали российского посла Александр Петров прибыть в свой МИД в это же время. Такая координация говорит о том, что показательная акция была тщательно спланирована прибалтами.

Чем ответит Москва на этот вызывающий демарш, будет известно в ближайшие дни. Остаётся надеется, что наш ответ будет максимально жёстким – такое прощать нельзя.