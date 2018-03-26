Бывшие сотрудники аппарата Совета министров Республики Крым признаны виновными в незаконном получении криптовалюты.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома, экс-чиновники майнили биткоины прямо в здании республиканского правительства.

С 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года обвиняемые, находясь в здании Совмина, осуществили установку программного обеспечения для вычисления блоков криптовалюты – биткоин – на системных блоках и ноутбуках, после чего организовали процесс вычисления блоков криптовалюты для последующего получения личной прибыли. При помощи электронного кошелька Webmoney ими произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совмина блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тысяч рублей, пишут "Аргументы недели - Крым".

При этом злоумышленники, согласно заключению специалистов, потратили на майнинг более 11,1 тысячи кВт, что привело к оплате за потребленную электроэнергию денежных средств на общую сумму более 57 тысяч рублей.

Закончено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников аппарата Совмина. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Во время предварительного следствия обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме. Киевский районный суд Симферополя прекратил уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера обвиняемым в виде судебного штрафа на сумму 30 тысяч рублей каждому.