Директор МДЦ «Артек» Алексей КАСПРЖАК предложил заместителю губернатора Кемеровской области отправить в лагерь детей, пострадавших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Как сообщил «Аргументам недели – Крым» КАСПРЖАК, сколько именно детей будет отправлено в «Артек» из Кемерово пока неизвестно. Однако МДЦ готов принять всех нуждающихся.

Напомним, что днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. По последним данным, количество погибших составило 64 человека. Среди погибших и пострадавших есть дети. Площадь пожара составляла 1,6 квадратных метра. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования уже задержали четыре человека. Приоритетной версией возникновения пожара называют неисправность электрических сетей, пишут "Аргументы недели - Крым".

При этом, как рассказа «АН-Крым» КАСПРЖАК, уже в мае по просьбе Следственного комитета РФ в «Артек» приедет группа детей из Ханты-Мансийска, которые в декабре 2016 года пострадали в ужасном ДТП.

Тогда, напомним, на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск – Тюмень произошло серьезное ДТП с участием автобуса, который вез из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск детскую спортивную команду по акробатике. В транспортное средство влетел грузовик, который разбил его на две части. В результате погибли 12 человек, в том числе 11 детей. Еще 34 человека пострадали.