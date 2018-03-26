О будущем Украины - спокойно и без эмоций

Украина пятый год находится в странном, межеумочном состоянии, что называется «ни два, ни полтора». Имею в виду чрезвычайную слабость вертикали власти, прежде всего власти президента. Назову лишь малую толику примеров, когда Порошенко и его органы (государственные, конечно) стыдливо закрывали глаза на действия национал-радикалов: не столь давняя «блокада» Донбасса группой Семенченко; горящие покрышки у дверей Рады при «михомайдане».

Или вот: кучка неизвестных людей врывается на заседание провинциального совета и заставляет депутатов принять местный бюджет. А полёт стакана от Авакова к Саакашвили? Там в кадре промелькнуло, как растерянно уставился в пол украинский президент. Конечно, если послушать столь часто ошивающихся на нашем ТВ различных украинских …….-ологов, то всё это лишь «издержки молодой развивающейся демократии». Ну-ну! Европейцы давно отказались от кураторства над непослушным дитятей, нынешний заокеанский воспитатель явно не справляется с буйной украинской вольницей. Может, требуется другой воспитатель – суровый, но справедливый?

Самому Порошенко «единая и неделимая ненька» до лампочки. Петро Олексеич предпочёл бы спокойно просидеть президентом отведённое ему время. Крым, Донбасс для него – лишняя головная боль. Выражал бы изредка негодование, издавал некие «указивки» - и не более. Но ведь задолбали! Не дают жить спокойно! У национал-радикалов имеются не одни покрышки, есть и штыки! Пробовал раньше Пётр Алексеевич действовать рационально (вспомним вновь блокаду Донбасса) – и что получилось? Пришлось блокаду возглавить. Последние деяния радикалов – срыв голосования русских на Украине, гуляющий по Раде проект постановления о непризнании результатов выборов в России – вообще верх глупости. Лично для Порошенко эти акции что кость в горле, но глотать приходится, никуда не денешься. Вот такую ситуацию – «низы не хотят, верхи не могут» - я и называю межеумочной. Есть ли выход? Есть, изобретать не надо. Называется он авторитаризм.

Возможно, читатель фыркнет: тоже мне, придумал чёрт те что! Нет, не придумал. История и давняя, и совсем свеженькая показывает, что во многих странах (да что там во многих, в большинстве!) именно так и было. Можно начать с Великой французской революции, перекинуться на 1917 год в России; совсем близко Грузия времён Гамсахурдии-Шеварнадзе-Саакашвили. Да хотя бы собственная наша страна: «разгул демократии» лихих 90-х и нынешний очень мягкий, очень демократический, но всё же немножечко авторитаризм. Только ради бога, не надо кривиться при слове «авторитаризм»; это всего лишь одна из форм существования государства.

Как правило, наступает после нескольких лет революционного раздрая. Форма часто эффективная и даже необходимая. Так с какого бодуна на Украине должно быть иначе? На 99% уверен: завтра или послезавтра, рано или поздно Украина войдёт в длительную фазу авторитарного правления.

Нельзя не заметить, что робкие попытки к этому Пётр Порошенко делает уже сейчас. Отказ от АТО на востоке и введение там военной администрации, попытка подчинить добробаты и Нацгвардию Генштабу – явные тому свидетельства. Но то ли характера Порошенко не хватает, то ли сил недостаточно – пока не получается. Аваков тут же в ответ – создание «добровольных народных дружин» при МВД. Возраст, униформа, военная выправка дружинников – очень показательны!

Приходится констатировать: кто бы ни оказался в президентском кресле – законно/незаконно, в результате очередных/внеочередных выборов, после майдана/переворота – ему сразу, с первого дня придётся «наводить порядок». И главное содержание этого наведения – жестко утихомирить правых, национал-радикалов (очень хочется использовать выражение моего деда «раскассировать», тут есть всё – от предупреждения до крепкой взбучки).

В этой точке начинаются варианты. Если главный начальник окажется приверженцем мягкого авторитаризма (назову его «порошенковским»), утилизация правых будет идти не слишком вызывающим способом, с некоторым декором. Способы известные, опробованные: через уголовные дела, посадки, случайные автокатастрофы, пригодится и небрежное обращение с оружием. Кого-то удастся купить, кого-то – в депутаты. В общем, обойдётся сравнительно малой кровью. Если же будет авторитаризм жёсткий (опять-таки условно, «аваковского» типа), церемоний будет меньше, а крови больше. Правда, поставленная задача при этом решается быстрее. Ещё раз повторю: кто бы ни оказался в президентском кресле, перед ним будет выбор только одного из названных вариантов.

А дальше – вот парадокс! - победивший правитель будет вынужден пойти на федерализацию страны. Понимаю, что это утверждение вызовет дружный хор насмешек, крики «где логика?». Я пытался и так, и этак разложить украинский пасьянс – неизменно выходит одно: федерализация. Какие варианты ни рассматривай – непременно в итоге утыкаешься в неё. Конечно, без фиговых листочков благозвучных названийобойдётся. Например, «децентрализация» - красиво и не слишком обидно, не так ли? В такой «децентрализованной» Украине может найтись место и Донбассу. Как вам нравится название «Союзное государство Западной и Восточной Украины»? По-моему, очень неплохо. Устраивает ли Россию такой ход событий? Вполне! Особенно если в итоге будет «Союзное государство….».

Признаюсь, чувствую в своих рассуждениях слабое место, которое может всё поломать, изменить, расстроить. Это место точно локализуется во времени – октябрь-ноябрь сего года. Для ДНР и ЛНР крайне тяжко существовать в подвешенном состоянии, надо как-то оформлять государственное устройство. В современном мире это делается через выборы. Состоятся ли они на Донбассе, в каком виде, под какими лозунгами? Думаю, более чем наполовину это зависит от России. Впрочем, что уж кокетничать – от Путина. До сих пор он принимал решения точные, выверенные. На это и будем надеяться.