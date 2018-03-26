Патриарх Кирилл совершит панихиду по жертвам пожара в Кемерово

Патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит сегодня панихиду по всем погибшим в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 64

Предстоятель Русской православной церкви совершит сегодня панихиду по жертвам произошедшей в Кемерово трагедии. Завтра, на третий день после гибели людей, во всех храмах по благословению патриарха пройдут заупокойные службы, сообщил сегодня руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

«Патриарх скорбит вместе с родственниками и друзьями погибших в кемеровском пожаре. Патриарх молится о невинно погибших, о выздоровлении пострадавших», - рассказал Александр Волков. Патриарх также благословляет медиков, спасателей и всех неравнодушных людей, которые оказывают помощь пострадавшим, добавил священник.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово стал одним из четырех крупнейших за последние сто лет по числу жертв. В этом же списке находятся пожар в УВД Самары 1999 года (57 погибших), в доме престарелых в Краснодарском крае, станица Камышевская 2007 года (63 погибших), в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» 2009 года (153 погибших), сообщает РИА Новости.