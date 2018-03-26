ТРЦ Иркутской области проверят на безопасность после трагедии в Кемерово

Власти Иркутской области в ближайшее время намерены провести внеплановые проверки торгово-развлекательных центров. С особым вниманием необходимо отнестись к вопросам пожарной безопасности.

Как сообщает ИА «Телеинформ», сейчас ведется уточнение полного перечня торгово-развлекательных центров и торговых предприятий с большим количеством посетителей на территории Иркутской области, сверяются данные о прохождении ими проверок.

В первую очередь, при проверках будут обращать внимание на системы обнаружения возгораний и оповещения посетителей, на исправность систем пожаротушения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

Кроме того, на таких предприятиях в обязательном порядке должны быть планы эвакуации, обучен персонал поведению в нештатных ситуациях, обеспечены пути эвакуации людей в случае пожара. Также в планах проведение практической отработки навыков эвакуации на крупных предприятиях торгово-развлекательного направления.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошло крупное возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня». По предварительной информации, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация.