Два сотрудника медиахолдинга ОТВ названы менеджерами года

Работу руководителей на Южном Урале в очередной раз оценили эксперты. Их интересовало, насколько хорошо руководители справляются со своими задачами, каков результат их деятельности, а главное, каким образом они развивают Челябинскую область.

Андрей Фролов, главный редактор радио «Business FM Челябинск», стал победителем в номинации «Средства массовой информации». По направлению «Лучший менеджер структурного подразделения-2017» абсолютным победителем стала Оксана Шевченко, руководитель департамента информационных программ ГПЧО «Областное ТВ», — рассказали в пресс-службе Правительства Челябинской области.

«Впервые в конкурсе приняли участие сотрудники органов государственной власти Челябинской области. Убежден, что своей каждодневной работой и добросовестным отношением к делу победители «Менеджер года» будут способствовать формированию положительной деловой репутации государственного служащего, укреплению связи между властью и обществом и формированию резерва управленческих кадров», – поздравил лауреатов конкурса Евгений Голицын и выразил уверенность, что «менеджеры года» станут проводниками новой управленческой культуры, новых подходов в решении задач социально-экономического развития страны.

Экспертами выступили представители правительства Челябинской области, челябинской региональной организации Вольного экономического общества России, члены Общественной и торгово-промышленной палат, совета муниципальных образований Челябинской области, представители научного сообщества. В конкурсе участвовали представители социальной сферы, агропромышленного комплекса, здравоохранения, массовой информации.