Ребенок из детдома скончался в одной из больниц Ульяновской области

Двенадцатилетний воспитанник детского дома скончался в стационаре Ульяновской областной детской клинической больницы. Данную информацию в понедельник, 26 марта, предоставили в СУ СК по региону.

Согласно последним сообщениям, 24 марта мальчик поступил в медицинское учреждение с диагнозом "левосторонняя пневмония". На следующий день воспитанник интерната "Родник" умер в реанимации, передает сегодня РИА "Новости".

Есть информация о том, что ребенок являлся инвалидом и имел целый ряд заболеваний.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства смерти мальчика.