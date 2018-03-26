Паводок в Алтайском крае развивается по наихудшему сценарию

С началом весеннего паводка в Алтайском крае 24 марта был введен режим повышенной боевой готовности для всех оперативных служб, а в Краснощековском районе объявлен режим ЧС.

Развитие паводковой ситуации идет по наихудшему сценарию из всех прогнозировавшихся, сообщил сегодня губернатор Алтайского края Александр Карлин на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. По информации начальника ГУ МЧС по региону Игоря Лисина, наиболее опасная ситуация сложилась сейчас в Краснощековском, Чарышском и Третьяковском районах.

В этом году паводковую ситуацию в Алтайском крае усугубляет резкое потепление и обилие осадков. Повышение температур провоцирует обильное таяние снегов, сопровождаемое дождями и мокрым снегом. В трех населенных пунктах Краснощековского района уже началась эвакуация населения. Под угрозой подтопления находятся населенные пункты более чем в десяти районах края. Прогноз развития ситуации неблагоприятный – затопление возможно в 46 районах.

Как сообщил Игорь Лисин, в крае усилена общая группировка спасателей за счет привлечения сил из Сибирского регионального центра МЧС. На случай эвакуации населения подготовлено 256 пунктов временного размещения на 35 000 мест. Спецтехника находится в состоянии готовности, сообщает ТАСС.