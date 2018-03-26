Рост зарплат в России установил новый рекорд

С начала текущего года реальные зарплаты в России увеличились на 10,5%. Это самый высокий показатель, зарегистрированный за последние десять лет, заявили в министерстве труда.

Как отметил глава ведомства Максим Топилин, рекордных значений удалось достичь, прежде всего, за счет повышения жалованья работников бюджетной сферы.

По словам чиновника, задолженность по зарплате в целом по стране в настоящее время составляет около 2,8 млрд рублей. Топилин призвал регионы работать над уменьшением данного показателя, пишет «Русская весна».

На прошлой неделе было опубликовано исследование, согласно которому более половины российских учителей недовольны своими зарплатами.