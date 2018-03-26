В ходе учений истребители Су-35С перебазировались на южные Курилы
26 марта 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
На аэродром Курильской гряды перебазировались самолеты-истребители из Хабаровского края. Это действие, как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, было совершено в рамках военных учений.
Согласно последней информации, самолеты Су-35С прибыли на военный аэродром "Буревестник", который расположен на острове Итуруп. Как сообщает портал "Экономика сегодня", в общей сложности летательные аппараты преодолели расстояние более двух тысяч километров.
Уточняется, что в рамках военных учений летчикам истребителей необходимо было совершить перехват самолетов условного противника.
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