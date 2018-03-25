Жительницу Подольска убила упавшая с крыши дома глыба льда
25 марта 2018, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница подмосковного Подольска сегодня погибла из-за падения глыбы льда с крыши жилого дома. О происшествии вечером воскресенье, 25 марта, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Московской области.
Отмечается, что тело 36-летней гражданки было обнаружено у подъезда. Согласно последней информации, в ходе осмотра на ее голове зафиксировали травмы.
Как уточняет РИА "Новости", предварительной причиной кончины жительницы Подольска считается падение глыбы льда и снега с крыши. По данному факту проводится доследственная проверка, опрашиваются очевидцы случившегося, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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