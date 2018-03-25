На 26 марта в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень тревоги
25 марта 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о серьезной опасности в связи с сильным усилением ветра. 26 марта объявлен "жёлтый" уровень тревоги в регионе.
Зима в средней полосе России до сих пор не отступает. А в понедельник жителей Москвы, Подмосковья, Воронежской, Рязанской, Ивановской и Костромской областей ожидает сильный ветер, достигающий скорости около 15 метров в секунду. В связи с этим работники Гидрометцентра решили присвоить метеоситуации «жёлтый" уровень опасности.
Синоптики и сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать предельную осторожность и следить за окружающей обстановкой. Сильный ветер может стать причиной падения деревьев, различных рекламных конструкций и других предметов.
В связи с сильными порывами ветра температура воздуха не поднимется выше 4°.
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