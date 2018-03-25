Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о серьезной опасности в связи с сильным усилением ветра. 26 марта объявлен "жёлтый" уровень тревоги в регионе.

Зима в средней полосе России до сих пор не отступает. А в понедельник жителей Москвы, Подмосковья, Воронежской, Рязанской, Ивановской и Костромской областей ожидает сильный ветер, достигающий скорости около 15 метров в секунду. В связи с этим работники Гидрометцентра решили присвоить метеоситуации «жёлтый" уровень опасности.

Синоптики и сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать предельную осторожность и следить за окружающей обстановкой. Сильный ветер может стать причиной падения деревьев, различных рекламных конструкций и других предметов.

В связи с сильными порывами ветра температура воздуха не поднимется выше 4°.