Ученым удалось улучшить молекулу из морских губок для лечения агрессивного рака

Российские ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии провели новое исследование. Им удалось выделить из морских губок уникальные молекулы, которые они усовершенствовали для борьбы против самых агрессивный видов рака.

Препарат создан на основе алкалоида фаскаплизина. Его свойства высокоэффективно работают против вирусов и крайне опасных бактерий, а также воздействуют на раковые грибки и клетки. Вещество активно подавляет фермент, который управляет клеточным делением, а рост злокачественных раковых клеток трудно контролировать.

Фаскаплизин удалось улучшить, его новая модификация проверена на раке шейки матки и моноцитарной лейкемии. Сейчас его проверяют на клетках глиобластомы, самой опасной разновидности опухоли мозга.