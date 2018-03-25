При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли четверо детей

При пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово погибли четверо детей.

По данным МЧС, пожарным поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. ь Маленькие дети, погибшие при пожаре в Петербурге, находились дома одни

По данным источников в экстренных службах, очаг возгорания находился в одном из кинозалов кинотеатра. Тела детей обнаружили в кинозале. По предварительной версии, дети скончались от отравления угарных газом.

На 17:00 по местному времени из горящего ТРК эвакуировано 100 человек, спасено 20 человек. На месте от МЧС работают более 16 единиц техники. Продолжается эвакуация людей. На месте с населением работают психологи.

Чтобы не мешать проезду автомобилей экстренных служб, движение по проспекту Ленина на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дзержинского временно перекрыто в обоих направлениях, объезд осуществляется по улицам Пролетарская - Сибиряков-Гвардейцев- Мичурина, а также Весенняя - Дзержинского.