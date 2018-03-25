Эксперты считают кошек разведчиками инопланетных рас с Сириуса

Кошки имеют в своем организме гены от инопланетян, к такому выводу пришли эксперты после длительного изучения пушистых домашних питомцев. Они считают этих животных потомками внеземных существ.

О кошках с древних времен в разных культурах слагали легенды и мифы, их обожествляли, наделяли мифическими качествами. В папирусах древнего Египта можно прочесть множество информации о кошках. Египетскую богиню Баст изображали с телом женщины и головой кошки. В славянской языческой культуре считалось, что коты имеют связь с потусторонним миром и являются помощниками ведьм и колдунов.

Эксперты предполагают, что мяукающие домашние любимцы прибыли на Землю с планеты Сириус и обладают сверхъестественными способностями. Они могут с легкостью отыскать дом даже на большом расстоянии, распознают аномальные явления, могут предсказать природные катаклизмы и даже излечить своих хозяев от болезней и стресса.

Эксперты утверждают, что с такими способностями коты вполне могут являться разведчиками инопланетных рас, отправленными на Землю, чтобы предотвращать все несчастья на планете. Вот только доказать это они пока не могут.