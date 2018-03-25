В Пскове продолжается розыск учащегося колледжа Сергея Фёдорова
25 марта 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову второй год продолжается розыск учащегося одного из городских колледжей Сергея Фёдорова. Юноша 1997 года рождения - уроженец города Пыталово.
4 октября 2016 года Сергей ушёл из колледжа и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы Сергей Фёдорова: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.
Был одет в тот день: куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у юноши была сумка чёрного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову.
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