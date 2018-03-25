В Пскове продолжается розыск учащегося колледжа Сергея Фёдорова

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову второй год продолжается розыск учащегося одного из городских колледжей Сергея Фёдорова. Юноша 1997 года рождения - уроженец города Пыталово.

4 октября 2016 года Сергей ушёл из колледжа и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы Сергей Фёдорова: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

Был одет в тот день: куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у юноши была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову.