Супруга Кости Цзю уточнила информацию об операции боксёра
25 марта 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга знаменитого боксера Кости Цзю Татьяна Аверина уточнила информацию о его операции. В минувшую пятницу сам Константин рассказал, что у него случился приступ, он обратился к медикам и перенес операцию. Боксер признался, что у него был повышен холестерин.
О своем здоровье Костя Цзю рассказал в программе "Первого канала" "Жить здорово". Многие подумали, что операция проводилась совсем недавно.
Жена Цзю опровергла информацию об инфаркте и уточнила, что случай, о котором муж рассказал, произошёл ещё два года назад, - передаёт радиостанция "Говорит Москва". По словам Авериной, инфаркта вообще не было. "У него просто была закупорка сосуда, и просто ему поставили стент. Мы избежали всяких инфарктов. Это было давно, два года назад", - уточнила супруга Цзю. Татьяна подчеркнула, что после операции Костя восстанавливался буквально пару дней.
Напомним, осенью 2016 года Татьяна Аверина родила боксеру второго ребенка - дочь Викторию.
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