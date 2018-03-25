Супруга Кости Цзю уточнила информацию об операции боксёра

Супруга знаменитого боксера Кости Цзю Татьяна Аверина уточнила информацию о его операции. В минувшую пятницу сам Константин рассказал, что у него случился приступ, он обратился к медикам и перенес операцию. Боксер признался, что у него был повышен холестерин. Костя Цзю рассказал, как пережил инфаркт и перенес операцию на сердце

О своем здоровье Костя Цзю рассказал в программе "Первого канала" "Жить здорово". Многие подумали, что операция проводилась совсем недавно.

Жена Цзю опровергла информацию об инфаркте и уточнила, что случай, о котором муж рассказал, произошёл ещё два года назад, - передаёт радиостанция "Говорит Москва". По словам Авериной, инфаркта вообще не было. "У него просто была закупорка сосуда, и просто ему поставили стент. Мы избежали всяких инфарктов. Это было давно, два года назад", - уточнила супруга Цзю. Татьяна подчеркнула, что после операции Костя восстанавливался буквально пару дней.

Напомним, осенью 2016 года Татьяна Аверина родила боксеру второго ребенка - дочь Викторию.