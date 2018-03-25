Девятилетняя девочка скоропостижно умерла в Волгограде

Девятилетняя девочка скоропостижно умерла в воскресенье ранним утром в Волгограде. Сегодня утром родители школьницы вызвали ей "скорую помощь". Бригада медиков оперативно прибыла на вызов. Но помощь врачей уже не понадобилась. Ребенок скончался до приезда докторов.

Родители школьницы рассказали, что их дочь три дня жаловалась на плохое самочувствие, - сообщают волгоградские СМИ. Но температура у нее не поднималась, поэтому они решили не вызывать участкового педиатра, а лечить ребенка самостоятельно.

А сегодня около шести часов девочке стало совсем плохо. Родители в скорую позвонили. Но было поздно.

Причины смерти ребенка придется выяснять следователям.