Михаила Зурабова вновь призывают на службу?

Как стало известно «Аргументам недели», кадровый состав нового правительства «до сих пор находится в процессе проработки». По словам причастных к этому трудному процессу чиновников, «персоналии зависят от поставленных задач и стратегии развития страны на ближайшие шесть лет. Все это пока сформулировано очень размыто и противоречиво».

Вероятно, самой большой ротации подвергнется социальный блок кабинета министров во главе с пока еще вице-премьером Ольгой Голодец. Особенно остро стоит вопрос с кандидатурой министра здравоохранения.

По словам знакомых с ситуацией экспертов, «под давлением страхового и банковского лобби в самое ближайшее время планируется «протащить» закон об объединении добровольного и обязательного медицинского страхования, который переложит на население основные финансовые тяготы по своему лечению. Объем оказания медицинских услуг по ОМС будет значительно сокращен, а оплачиваемых по ДМС или напрямую гражданами наоборот расширен. В частности, предложено вернутся к идее ограничения бесплатных вызовов «Скорой помощи» и участковых врачей, посещения терапевтов и узких специалистов».

«Чтобы не изменять 41 статью Конституции РФ о гарантиях бесплатного здравоохранения, а провести эти непопулярные решения внутренними документами Минздрава, на посту министра нужен не врач как Вероника Скворцова, а управленец типа Михаила Зурабова», - считает источник «АН» в правительственных кругах.

Однако у этого плана окончательного демонтажа остатков социального государства есть и влиятельные противники. Так недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила перейти от нынешней страховой системы финансирования здравоохранения к бюджетной, как было в СССР. Но окончательное решение как за назначением министерских персоналий, так и за направлением развития страны остается за президентом Владимиром Путиным.