В Челябинске в результате ДТП погибли четыре человека

В Челябинске в результате столкновения двух легковых автомобилей в субботу, 24 марта, вечером погибли четыре человека. Автомобили Renault и Mercedes в 22:15 по местному времени столкнулись на пересечении улиц Героев Танкограда - Бажово Челябинского городского округа.

От полученных травм на месте аварии погибли водители обеих машин и два пассажира Renault. Пострадал 29-летний пассажир Mercedes. Очевидцы были шокированы страшным ДТП, - сообщает ura.ru. В соцсетях пишут, что водитель Mercedes несся со скоростью 170 км/ч. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от противопожарной службы Челябинской области – 4 человека и 1 единица техники.

По данным МВД, водитель автомобиля Renault Megan, 54-летний мужчина, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 31-летний водитель. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.