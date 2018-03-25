Миро: Люди собирают лапшу на дороге, кто довел их до скотского состояния?

Российская блогерша Лена Миро обсуждает ситуацию с ДТП в Сызрани, когда на трассе перевернулась фура с китайской лапшой. Водитель грузовика погиб, а местные жители, не обращая внимания на труп водителя, растаскивали вожделенную лапшу по домам.

«Граждане приезжают на место ДТП, оставляют свои Жигули и Газики на обочине и собирают китайскую лапшу быстрого приготовления. Кругом грязь, кровь, обломки фур, но это жителей окрестных деревень не останавливает», - пишет Лена Миро .

Пользователи соцсетей тут же подхватили волну негодования: “Что ж за люди такие в этой Сызрани, это же настоящие мародеры». И ладно бы, как в Якутии, рассыпалось из самолёта золото - так нет ведь, люди собирают лапшу быстрого приготовления!

Ситуация, конечно, выглядит ужасно и дико. «Но если люди кидаются собирать лапшу быстрого приготовления, а потом с удовольствием едят эту отраву, то виноваты не они, а те, кто довёл их до такого скотского состояния», - пишет известная блогерша.

Она считает, что , если бы у людей была зарплата, позволяющая спокойно купить молоко и мясо, разве бросились бы они собирать лапшу? То-то и оно, что нет. А раз растаскивают с энтузиазмом такое говно, значит они доведены до отчаяния своей нищетой.

«По-моему, лучше всякой официальной статистики об экономике говорят вот такие вот случаи. Мне кажется, если случается нечто подобное, когда люди ведут себя как скоты, радуясь свалившейся лапше, например, в отставку - а то и в тюрьму! - должны идти губернаторы, отвечающие за регион», - считает Лена Миро.