В России сегодня работники музеев и библиотек отмечают профессиональный праздник - День работников культуры. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников культуры.

В поздравлении главы российского правительства говорится: "Культура есть красота во всем ее творческом величии, писал Николай Рерих. И именно вы своим талантом и энергией создаете эту красоту. Она находит свое воплощение в великолепных музыкальных и литературных произведениях, живописных картинах, театральных постановках, фильмах".

Как отметил Дмитрий Медведев, работники культуры формируют уникальное многонациональное культурное пространство, объединяющее миллионы людей.

В Министерстве культуры сообщили, что зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в три раза, - сообщает ТАСС. По данным ведомства, в прошлом году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали около 60 тысяч рублей ежемесячно, в региональных – около 38 тысяч и в муниципальных — около 25 тысяч.