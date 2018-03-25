До 4 тонн обломков от 8,5 тонной китайской орбитальной станции через несколько дней возможно рухнут на Сочи или Владивосток. О том, кто подарил китайцам космические технологии, главному редактору «Аргументов недели» рассказал экс-руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота.

Полную версию видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова с экс-руководителем РКК «Энергия» Виталием Лопота смотрите на канале Youtube #ЗАУГЛОМ

- Жители Сочи и Владивостока очень рискуют. Вес китайской станции 8 или 9 тонн. Часть сгорит в атмосфере, но какое-то железо может грохнуться кому-то на голову. Расскажите, что это за штука такая - «Тяньгун-1», в переводе «Небесный дворец»?

- Это первая китайская станция. Она очень похожа на их пилотируемый корабль. Весит 8 тонн 506 кг. По длине это 10,4 метра, размах солнечных батарей 17 метров, обитаемый объем 15 кубических метров. Была запущена 29 сентября 2011 года. На ней планировалась отработка целого ряда технологий. В том числе стыковка с космическими кораблями Китая. Ее запустили почти на круговую орбиту, с высотой орбиты примерно 355-365 километров. Наклонение орбиты 42 градуса. Что это значит? Каждый виток идет от 42-х градусов Северной широты до 42-х градусов Южной широты. Поэтому, если что-то произойдёт на орбите, то разброс осколков или частей этой станции примерно будет на полторы сотни километров. Город Сочи 43, 3 градуса: и туда, – в его южную часть, возможно падение осколков.

- Может упасть и на Нью-Йорк, он как раз входит в это полосу. На Барселону и Рим.

- Станция летит со скоростью около 8 км в секунду, частично сгорит, но до 45% массы конструкции достигнут землю. Предполагаемая масса обломков до 4 тонн.

По опыту работы, все элементы конструкции, которые находятся на кронштейнах этой станции, отпадут, как только она начнёт «чиркать» за верхние слои атмосферы. Разрушение станции будет происходить лавинообразно, она начнёт мгновенно терять скорость и притяжение Земли сделает свое «черное дело». Это начнется 28 марта этого года.

- То есть, судный день китайского ужаса – это 28 марта.

- Всё будет зависеть от атмосферы, от вспышек на солнце и ряда внешних условий, благодаря которым наша атмосфера «дышит» от 100 до 150 км. Поэтому точно спрогнозировать до часа, минуты, дня это невозможно, но период уже спрогнозирован, это от 28 марта до 10 апреля.

- То есть целых 10 дней жители Сочи и Владивостока будут в ужасе?

- Могу сказать, что Сочи, Владивосток – это только осколочки. Основная опасность у более экваториальных стран.

- На орбите сейчас летает примерно 1,5 тыс. спутников, из них 2/3 – это мертвые объекты, падают каждые два месяца на Землю.

- Это спутники на геостационарной орбите? Тех: что летают на низких орбитах как станция «Тяньгун-1», намного больше? Вернёмся к ней.

В 2011 году планировался штатный срок эксплуатации 2 года. За это время китайские коллеги осуществили одну беспилотную стыковку в ручном режиме, дважды стыковали в пилотируемых режимах, это были их первые стыковки на орбите. Был выполнен громадный объем исследований, был испытан целый ряд оптико-электронных средств, проведены спектрометрические наблюдения из космоса. Все-таки орбита 355-365 км очень привлекательна. Здесь они молодцы, активно использовали эту станцию.

- А в военном плане?

- В космосе это само собой - за многие задачи, как правило, платят военные. Её собирались в 2013 году планово свести с орбиты и затопить. Но вместо этого срок службы продлили еще на 2 года. А в 2015-м решили, скорее всего по неопытности, провести на ней ресурсные испытания – сколько пролетает. Контроль над станцией был потерян во второй половине 2016 г. Первые сообщения об этом появились в американской печати, а затем этот факт признали и китайские власти.Пролетала до 2018 года.

- Виталий Александрович, со станцией мы разобрались. Давайте о другом. Недавно наш президент сказал, что скоро будет экспедиция на Луну и на Марс. Но тяжелой ракеты-носителя у нас как не было, так и нет. Были разговоры, что будем создавать «Ангару» Но и её нет. Или расчет на новые ядерные двигатели, может быть антигравитационные двигатели, всякое же может быть. Ясно же что президенту докладывают о скорой возможности полететь к Луне и Марсу.

- Вы правы, но это касается сверхтяжелых носителей. Наш президент должен посмотреть на свое окружение. На тех, кто это ему докладывает.

- Рогозин и Комаров. Один журналист, второй будто бы экономист.

- Давайте зайдем с другой стороны к этой проблеме. Пока технически и технологически нам к Марсу лететь рановато. Есть много технологий, которые способны были это обеспечить. Но их нужно, во-первых, воссоздать а некоторые поддержать и развить. «Ангара», которую к сожалению, до сих пор продолжают делать, может быть не плоха в легком классе, но она совершенно никуда не годится в среднем, в тяжелом и, тем более, в сверхтяжелом классах.

Все технологии в стране есть. Эти технологии были созданы в нашей стране в тот период, когда решения рождались в профессиональной конкурентной среде в области научно-технических и технологических изысканий. Подчеркиваю, в конкуренции, в конкуренции идей и профессиональнейших технических решений. Сегодня, к большому сожалению, у нас конкуренция влияния личностей.

- У кого крыша круче, у Рогозина или у Комарова?

- Я бы даже не так сказал.

- Извините, я выражаюсь таким языком, но я выпускник МАИ и бывший ракетчик. Реально, они же обманывают президента, когда говорят о полете на Луну и на Марс - лететь то и не на чем!

- Пока лететь не на чем, но могу сказать, что Лунная программа, которую американцы сегодня предлагают – это, по сути, программа сформирована нами вместе с американской компанией Локхид Мартин. Мы согласовали её пять лет назад и примерно 60% космических средств, которые в ней планировалось использовать, были российские. То, что сегодня предлагают американцы, это абсолютно собственная программа, но сама идеология этой программы не изменилась.

- Это грустно, что мы от вас услышали, но хочу спросить, как продвигается уголовное дело, которое возбудили против вас, после чего вас фактически изгнали из РКК «Энергия», и на этом успехи космонавтики прекратились, в первую очередь - развитие сверхтяжелых ракет для полета на Луну. Вы до сих пор находитесь под следствием?

- Да, эта волокита продолжается уже пятый год. Было предъявлено абсурдное обвинение – «нанесение ущерба в виде упущенной выгоды». Не выявлено ни одного факта и не представлено ни одного доказательства моей вины. Все, выдвинутое против меня, ложь, сфабрикована она была специально в стенах Роскосмоса, конкретными людьми по команде, в том числе, руководства Роскосмоса. До сих пор дело не закрыто, меня никуда не приглашают (видимо ничего выявить не могут), а следствие до сих пор под определенными предлогами находится на стадии предварительного, делая меня бесправным в возможности привлечения виновных в клевете. При этом я вынужден терпеливо ждать, когда наконец «разберутся» и установят истину.

- Мне сказали, что вас убрали после того, как вы отказались отдать авиационный терминал в аэропорту Внуково, с которого РКК «Энергия» отправляла людей и грузы на Байконур и к смежникам. Его у «Энергии» после вас попросту отжали.

- Я прекращал любые переговоры, когда пытались захватывать Внуково-3 и земли, принадлежащие ракетно-космической корпорации «Энергия». После того, как меня вынудили уйти в отставку, всё это было кому-то продано за один рубль вместе с землей.

- Может быть, услышит нас председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин?

Александр Иванович, ну негоже в нынешние времена разбрасываться такими людьми и потакать жуликам! Разберитесь, наконец, с этим «заказушным» делом!

Это просьба пяти миллионов читателей газеты «Аргументы недели».