В Петербурге пенсионерка попала в руки аферистов и лишилась четверти миллиона

В последнее время в Санкт-Петербурге участились случаи обращения в полицию доверчивых старушек, обманутых продавцами БАДов. Пожилая жительница Приморского района отдала почти четверть миллиона рублей за пустышки.

Схемы изъятия денег у доверчивых стариков не отличаются изысканностью, они примитивны, как и в нашем случае

Накануне около 18 часов на телефон в квартире на Елагинском проспекте 76-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина. Он уговорил пожилую женщину приобрести пищевые добавки, которые обязательно помогут ей излечиться от множества болезней. Через час в квартиру пришел темноволосый мужчина 35-40 лет, с карими глазами, в темной одежде и в черных ботинках с белой подошвой.

Мошенник забрал 80 000 рублей, и уговорил пенсионерку приобрести дополнительные препараты. Достав еще 165 000 рублей, жительница дома 43 по Богатырскому проспекту передала их преступнику.

Общий ущерб составил 245 000 рублей.

(По материалам сайтов topspb.tv konkretno.ru linkedin.com)