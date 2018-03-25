Костя Цзю рассказал, как пережил инфаркт и перенес операцию на сердце

Знаменитый российский боксер Костя Цзю в возрасте 48 лет пережил инфаркт и перенес операцию на сосудах сердца. По признанию спортсмена, он всегда следил за своим здоровьем. Но однажды утром он проснулся, поднялся с постели, пошел в туалет, упал и потерял сознание.

Костя Цзю, не теряя времени, обратился к медикам. Врачи-специалисты провели обследование. Диагностика показала - у Кости повышен уровень холестерина, и в коронарной артерии боксера оторвался тромб. Кардиохирурги вынесли решение - нужна срочная операция.

Операция прошла успешно. Костя снимал операцию на камеру. Инфаркт отступил. Костя Цзю - отец пятерых детей - вернулся к активной жизни. О перенесенной операции Костя Цзю рассказал в телепрограмме о здоровье на Первом канале. По его словам, теперь он понимает, почему в последнее время чувствовал недомогание на тренировках. Цзю говорит, что делал небольшой перерыв, отдохнул от спорта. А вернувшись к тренировкам, подтягивался - и ему становилось плохо.

Костя Цзю - уроженец Урала, трёхкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. У Кости трое детей от первого брака и двое от второго. Старшему сына 24 года, а младшей дочке - 1,5.