Видео, как российскую «амфибию» научили садиться в снег и взлетать с него
24 марта 2018, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете опубликована видеозапись испытаний самолёта-амфибии Л-44м, который садится на заснеженное поле и взлетает с него. Л-44М с новой формой лодки смог сесть на снег, не выпуская шасси.
По первым же кадрам видна устойчивость корпуса самолета-амфибии, а также его аэродинамические свойства.
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