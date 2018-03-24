Видео, как российскую «амфибию» научили садиться в снег и взлетать с него

В Интернете опубликована видеозапись испытаний самолёта-амфибии Л-44м, который садится на заснеженное поле и взлетает с него. Л-44М с новой формой лодки смог сесть на снег, не выпуская шасси.

По первым же кадрам видна устойчивость корпуса самолета-амфибии, а также его аэродинамические свойства.