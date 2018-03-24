В интернете размещено видео сбривания Грудининым усов

Сообщения о том, что экс-кандидат в президенты Российской Федерации Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы, которое дал в ходе избирательной президентской кампании, подтвердились. Якубович Грудинину: "мужик должен держать свое слово"

Журналист Максим Шевченко опубликовал "единственное оригинальное видео" того, как претендовавший на пост главы российского государства Павел Грудинин сбрил усы. "Закончилась предвыборная кампания, прошли выборы, посчитали голоса и Центральная избирательная комиссия сказала, что у меня меньше 12 %. Я в это не верю, абсолютно убеждён, что мы набрали гораздо больше голосов", - говорит Грудинин. "Спор есть спор, и я несмотря на то, что более 30 лет не брился, сегодня их сбрею", - сказал Грудинин.

В КПРФ опровергли информацию о том, что Павел Грудинин сбрил усы. Ранее в Instagram появилась фотография, на которой участник предвыборной президентской гонки от Коммунистической партии предстал в новом имидже.