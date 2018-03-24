Во Владивостоке любители SUP-сёрфинга утроили необычный флешмоб. Вместо спортивной доски любители экстрима прокатились на льдине.

Таким образом более ста человек с веслами отмечают окончание зимы. Видео появилось в аккаунте одного из участников.

По словам серферов, однажды они просто вышли весной в море, увидели льдину и высадились на неё. Затем эта идея прижилась и превратилась в традицию.

«Сегодня получился идеальный день открытия сап сезона. Отличная погода, хорошее настроение, приветливые нерпы в воде. Приятно видеть, что с каждым годом sup движение набирает все большую популярность», - подписал ролик один из участников флешмоба.