Во Владивостоке сёрферы "угнали" огромную льдину и сняли видео флешмоба
24 марта 2018, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владивостоке любители SUP-сёрфинга утроили необычный флешмоб. Вместо спортивной доски любители экстрима прокатились на льдине.
Таким образом более ста человек с веслами отмечают окончание зимы. Видео появилось в аккаунте одного из участников.
По словам серферов, однажды они просто вышли весной в море, увидели льдину и высадились на неё. Затем эта идея прижилась и превратилась в традицию.
«Сегодня получился идеальный день открытия сап сезона. Отличная погода, хорошее настроение, приветливые нерпы в воде. Приятно видеть, что с каждым годом sup движение набирает все большую популярность», - подписал ролик один из участников флешмоба.
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