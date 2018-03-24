Начальник генштаба России Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину

Западные политики уже давно пугают друг друга «Доктриной Герасимова». Якобы, начальник генштаба России Валерий Герасимов в феврале 2013 года подробно рассказал о планах нашей страны по ведению гибридной войны. На самом деле это миф, опровергнутый недавно его автором – западным политологом Марком Галеотти. Однако 24 марта 2018 года Герасимов сделал ряд заявлений, которые, по мнению экспертов, и являются настоящей «Доктриной Герасимова».

Выступая в военной академии Генштаба Валерий Герасимов заявил, что «каждый военный конфликт имеет свои отличительные черты. Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос», сообщает «Интерфакс». Так же, по словам начальника Генштаба, особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации.

Впрочем, Герасимов подчеркнул, что это только контуры наиболее вероятной войны будущего. Спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк и вооруженные силы должны быть готовы к любому из них. Тем не менее, подготовка армии России уже ведётся с учётом этих тенденций в изменении характера вооруженной борьбы.

Многое уже сделано. Опыт последних локальных войн, и в особенности операции на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника. По словам начальника Генштаба, «Для повышения её эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия. На каждом стратегическом направлении в России созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах», сообщает «РИА Новости».

Так же в нашей стране ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Она позволит более чем в два раза сократить время и увеличить точность поражения целей.