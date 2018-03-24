Российский генерал назвал ключевую особенность военных конфликтов будущего

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов назвал ключевую особенность военных конфликтов будущего. По мнению Герасимова, использование роботов и космических средств станет главной особенностью конфликтов будущего. Трамп допустил начало космической войны

Начальник Генштаба полагает, что основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств.

Сегодня на конференции в Военной академии Генштаба Герасимов рассказал, что "первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника".

По мнению российского генерала, также "особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации".

Герасимов подчеркнул, что с учетом этих тенденций идет строительство и подготовка Вооруженных сил.