Российский генерал назвал ключевую особенность военных конфликтов будущего
24 марта 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов назвал ключевую особенность военных конфликтов будущего. По мнению Герасимова, использование роботов и космических средств станет главной особенностью конфликтов будущего.
Начальник Генштаба полагает, что основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств.
Сегодня на конференции в Военной академии Генштаба Герасимов рассказал, что "первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника".
По мнению российского генерала, также "особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации".
Герасимов подчеркнул, что с учетом этих тенденций идет строительство и подготовка Вооруженных сил.
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