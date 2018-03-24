Павел Грудинин стал безусым, сбрил
24 марта 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший кандидат в президенты РФ, директор подмосковного совхоза Павел Грудинин стал безусым.
Грудинин выполнил свое обещание, связанное с результатами выборов. Сбрил усы.
Как доказательство Павел Грудинин опубликовал новое фото в Инстаграм. "Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать", - подписал "безусое" фото политик. В комментариях некоторые подписчики пишут, что без усов Грудинину лучше.
Усы не зубы. Вырастут новые. 23 марта, в Центральной избирательной комиссии сделали важное заявление.
Результат Павла Грудинина (11,77%) оказался худшим результатом кандидатов от КПРФ на президентских выборах за всю 26-летнюю историю Российской Федерации. Для сравнения с другими кандидатами от КПРФ: результат Геннадия Зюганова в 1996 году – 32,03% в первом туре и 40,31% во втором туре, в 2000 году – 29,20%, в 2008 году – 17,72%, в 2012 году – 17,18%, результат Николая Харитонова в 2004 году – 13,69%. Эксперты расходятся во мнениях...
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