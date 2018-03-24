Павел Грудинин стал безусым, сбрил

Бывший кандидат в президенты РФ, директор подмосковного совхоза Павел Грудинин стал безусым.

Грудинин выполнил свое обещание, связанное с результатами выборов. Сбрил усы. Почему КПРФ показала свой худший результат на выборах президента?

Как доказательство Павел Грудинин опубликовал новое фото в Инстаграм. "Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать", - подписал "безусое" фото политик. В комментариях некоторые подписчики пишут, что без усов Грудинину лучше.

Публикация от Павел Грудинин (@grudinin2018)24 Мар 2018 в 2:25 PDT

Усы не зубы. Вырастут новые. 23 марта, в Центральной избирательной комиссии сделали важное заявление.

Результат Павла Грудинина (11,77%) оказался худшим результатом кандидатов от КПРФ на президентских выборах за всю 26-летнюю историю Российской Федерации. Для сравнения с другими кандидатами от КПРФ: результат Геннадия Зюганова в 1996 году – 32,03% в первом туре и 40,31% во втором туре, в 2000 году – 29,20%, в 2008 году – 17,72%, в 2012 году – 17,18%, результат Николая Харитонова в 2004 году – 13,69%. Эксперты расходятся во мнениях...