Видео схватки белки и змеи становится популярным в сети
24 марта 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Видеозапись схватки белки со змеей становится популярной в сети. Ролик появился в сентябре прошлого года. Инцидент произошел в американском городе Вирджиния-Бич.
Судя по видео, змею - полоза - начала атаковать белка. Белка сделала несколько выпадов, а змея пыталась сопротивляться нападению маленькой зверушки. Автор видео объяснил, что самка - белка защищала своих детенышей. Очевидцы сражения зверька и змеи наблюдали, как белка вытащила пресмыкающееся из своей норы.
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