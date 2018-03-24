Видео схватки белки и змеи становится популярным в сети

Видеозапись схватки белки со змеей становится популярной в сети. Ролик появился в сентябре прошлого года. Инцидент произошел в американском городе Вирджиния-Бич.

Судя по видео, змею - полоза - начала атаковать белка. Белка сделала несколько выпадов, а змея пыталась сопротивляться нападению маленькой зверушки. Автор видео объяснил, что самка - белка защищала своих детенышей. Очевидцы сражения зверька и змеи наблюдали, как белка вытащила пресмыкающееся из своей норы.