Алика Смехова считает Алексея Серебрякова настоящим патриотом России

Актриса Алика Смехова считает своего коллегу Алексей Серебрякова настоящим патриотом России.

По мнению Смеховой, несмотря на то, что Серебряков с женой и детьми уехал в Канаду, он является патриотом России. "Потому что болеет за Россию", - полагает она. Михаил Ефремов: "Я с Серебряковым и Ахеджаковой"

Смехова вспомнила Ростроповича, который в свое время тоже уехал: "Разве он не русский человек и не патриот?" "У нас у всех душа болит за то, что происходит", - сказала актриса в интервью "Московскому комсомольцу".

По признанию Алики Смеховой, в последние годы она стала много думать об исторических процессах, об истории России. "И понимаю, что такое честный человек, что такое образованный человек, понимаю значение выражения «страх божий». К сожалению, его-то мы и потеряли", - констатирует актриса.

Алика повторила известную истину - "Родину не выбирают". "Я плохо представляю себя в отрыве от своей Родины", - отметила она.