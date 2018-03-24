Ученые назвали главные причины образования у людей рака
24 марта 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые назвали главные причины возникновения у людей рака. Исследование проводили британские ученые.
Самой распространенной причиной образования злокачественных опухолей ученые определили табачный дым.
Британские ученые назвали причинами возниковения раковых болезней употребление алкоголя, загрязнение воздуха и недостаточное потребление клетчатки, - передает РИА Новости. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Eurekalert.
Ученые полагают, что только в Британии можно было бы избежать более 135,5 тысячи случаев заболевания раком ежегодно, если бы люди вели здоровый образ жизни и отказались от вредных привычек.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес