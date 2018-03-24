Ученые назвали главные причины образования у людей рака

Ученые назвали главные причины возникновения у людей рака. Исследование проводили британские ученые.

Самой распространенной причиной образования злокачественных опухолей ученые определили табачный дым.

Ученые из Центра исследования рака в Великобритании привели данные: более 17,7 процентов случаев заболевания раком у мужчин и 12,4 процентов у женщин вызваны именно табачным дымом. Вторая причина появления онкологических заболеваний - избыточный вес. Третья — чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения при загаре.

Британские ученые назвали причинами возниковения раковых болезней употребление алкоголя, загрязнение воздуха и недостаточное потребление клетчатки, - передает РИА Новости. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Eurekalert.

Ученые полагают, что только в Британии можно было бы избежать более 135,5 тысячи случаев заболевания раком ежегодно, если бы люди вели здоровый образ жизни и отказались от вредных привычек.