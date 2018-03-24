Мяч-это не меч. Встретим с хлебом, солью

Видимо, что-то английские лингвисты напутали. И в нашей древней поговорке: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет», Слова «с мечом» перевели «с мячом». Вот поэтому Тереза Мэй и начала всех запугивать. Начала призывать не ехать в Россию на футбольный чемпионат. Да ещё и с мячом. Конечно страшно. Ведь эта поговорка родилась из уст Александра Невского ещё в 1242 году после того, как его команда разгромила команду Ливонских рыцарей. Но, совсем даже, не в футбольном состязании.

А с мечом, конечно, лучше к нам не заявляться. И в этом Тереза Мэй, если знакома с историей, могла многократно убедиться. Сама Британия, правда, не часто нападала на Россию. Обычно она натравливала на Россию другие государства. Но и собственного опыта ей было достаточно даже из Крымской войны. Не сама, конечно, ринулась, а собрала для этого пол-Европы. Привлекла даже такую экзотическую страну, как Сардиния. Теперь под Севастополем есть Каткартов холм, названный именем их генерала Джорджа Кархарт, который там похоронен. И есть Французский хутор- самое крупное воинское захоронение французских вояк за пределами Франции. И это при их многочисленных колониальных войнах. Есть могилы и наших солдат во Франции. Они прибыли туда по просьбе французов, и защищали Париж от немцев в первую мировую войну. А в Британии есть могилы только наших беглых олигархов и преступников.

Более масштабные проверки правильности нашей поговорки Европа проверяла, объединившись вокруг Наполеона, а затем вокруг Гитлера. И это делалось не без помощи англичан. Таким образом они стремилась укреплять свои позиции, ослабляя своих европейских конкурентов в войне с Россией.

Так или иначе, практически, все страны мира пытались ковырнуть Россию своим мечом. Даже совсем далёкая от нас и не слишком воинствующая страна, как Канада, поучаствовала в интервенции 1919-1920 годах. При этом она не включила свои войска в состав войска своей метрополии-Великобритании. А с целью «улучшить экономику Канады» сформировали свой Сибирский экспедиционный корпус в 4197 человек. Под командой генерала Джеймса Элмсли они высадились во Владивостоке. Генерал оказался театралом, поэтому свой штаб разместил в здании Пушкинского театра. А ещё 500 канадцев поучаствовали вместе с американцами и англичанами в районе Архангельска. Всего в этом очередном нападении на Россию приняли участие 14 государств. За последние 200 лет было развязано 6 войн против России, которую теперь англо-саксы обвиняют в агрессивности. Ну а чем кончались все пробы меча против нас, история помнит. Только Берлин русские солдаты брали уже трижды.

Наглость, с которой Тереза Мэй, совершенно безосновательно обвиняла Россию, меня даже не удивила. А министр обороны, который предложил России заткнуться, к тому же продемонстрировал и своё дурное воспитание. Но в России некоторые до сих пор идеализируют англичан. А ведь это далеко не так. Британия объявила себя самой демократической страной. В ней, якобы, демократический конституционно-монархический строй. Но как в это верить, если в ней вообще нет и никогда не было конституции. На недавних наших выборах они орали, что недемократично Путину оставаться на очередной срок в должности главы государства. А у самих глава государства-королева демократично находится в этой должности пожизненно и передаёт её по наследству. К тому же их глава государства является одновременно и главой церкви. Таким образом, если следовать их демократии, то Путину следует занять ещё должность патриарха Московского и всея Руси. И не надо говорить, что у королевы практически нет власти. Она может самостоятельно объявить войну или заключить мир, наложить вето на любой закон парламент. А её генерал-губернатор в Канаде обладает полномочиями утверждать, выбранного канадцами премьер министра. И в её собственности находятся не только лебеди Британии (о чём все знают), но и , например, все водные ресурсы Канады. А это, пожалуй основное богатство этой страны.

А что касается деликатности и законопослушания англичан, которое, в отличие от России, воспитывалось с древности тем, что детей вешали за украденное яблоко, то приведу одно сравнение. Россияне частенько бросают мусор где попало по той причине, что отсутствуют урны, а «бритиши» бросают его недалеко от урны, т. к. считают, что должен прийти какой-то негр и убрать за ними. Так что, господа, посылающие своих детей на учёбу в Лондон, имейте в виду, что они обучатся там британскому хамству и лицемерию. И как бы всё это они потом не использовали против Вас.

Ещё Суворов сказал, что англичанка гадит. Вот она снова занялась подстреканием всей Европы против нас. Но при этом я что-то не разглядел грозного британского льва в Моське, которая из парламентской будки брехала на Великую Россию. Да, да. Это Великая Россия, а не Британия. Взгляните на карту и согласитесь, что это так. Когда-то Британия объявила сама себя Великой и все почему-то это не оспаривают. Вот я и предлагаю нашему МИДу, в ответ на все их санкции и выпады против России, прекратить называть её Великой. Может, и другим странам это понравится.

Всю жизнь Британия подстрекала всех идти на Россию с мечом в руках за золотом с куполов её церквей, а теперь мы сами приглашаем всех к себе и тоже за золотом, но мундиаля. И не с мечом, а с футбольным мячом. Встретим всех с хлебом, солью. Да и водочки нальём. Такие уж мы незлопамятные. И прекрасно проведём чемпионат, как прекрасно проводили все остальные олимпиады и различные фестивали. Даже вопреки всем британским гадостям.