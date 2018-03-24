Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, утверждающий новый порядок определения степени опьянения водителей. После вступления закона в силу ответственность водителей за вождение в пьяном виде будет наступать в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

До этого закона эксперты могли проверять только уровень содержания спирта в выдыхаемом водителем воздух. Согласно новому закону, разрешается проверять кровь подозреваемых водителей. Уточняется, что поправки в законодательство не отменяют предыдущего критерия опьянения — 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Административная ответственность для водителя будет возникать и при обнаружении повышенного содержания спирта в его крови.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков пояснил, что когда водителя не могут "продуть", потому что он или пьян в стельку, или ранен, у него могут взять только кровь, - передает RT.

"МВД сейчас наблюдает такую картину: когда находят алкоголь в крови водителя, то врач не пишет, что водитель находится в состоянии опьянения, так как Минздрав ему это запрещает, ссылаясь на отсутствие в законодательстве норматива по крови", — законодатель.