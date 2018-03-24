В Петропавловске-Камчатском при пожаре в частном доме погибли пять человек
24 марта 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Петропавловске-Камчатском в результате пожара в частном доме на улице Новотранспортной погибли пять человек. После разбора завалов спасатели обнаружили тела пяти человек, в том числе двоих детей.
Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Возгорание в доме произошло в пятницу, 23 марта, днем. По данным МЧС, для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожару был присвоен второй, повышенный ранг вызова. К месту происшествия прибыли огнеборцы из нескольких пожарно-спасательных подразделений. Всего в ликвидации пожара было задействовано более 40 человек личного состава, почти 10 единиц техники.
Первые подразделения прибыли к месту вызова через шесть минут. Менее чем через два часа огнеборцы локализовали пожар, еще через полтора часа полностью его ликвидировали.
По версии следствия, возгорание могло произойти из-за проводки. Были обнаружены признаки короткого замыкания электропроводки, причем сразу в двух местах — электропроводки бойлера и электропроводки самого дома.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес