В Петропавловске-Камчатском при пожаре в частном доме погибли пять человек

В Петропавловске-Камчатском в результате пожара в частном доме на улице Новотранспортной погибли пять человек. После разбора завалов спасатели обнаружили тела пяти человек, в том числе двоих детей.

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Возгорание в доме произошло в пятницу, 23 марта, днем. По данным МЧС, для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожару был присвоен второй, повышенный ранг вызова. К месту происшествия прибыли огнеборцы из нескольких пожарно-спасательных подразделений. Всего в ликвидации пожара было задействовано более 40 человек личного состава, почти 10 единиц техники.

Первые подразделения прибыли к месту вызова через шесть минут. Менее чем через два часа огнеборцы локализовали пожар, еще через полтора часа полностью его ликвидировали.

По версии следствия, возгорание могло произойти из-за проводки. Были обнаружены признаки короткого замыкания электропроводки, причем сразу в двух местах — электропроводки бойлера и электропроводки самого дома.