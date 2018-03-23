На борьбу с половодьем в Московском регионе отправили порядка 50 тысяч человек

На борьбу с половодьем и возможными паводками в Московской области была создана группа из 46 тысяч человек в составе сотрудников МЧС, правоохранительных и надзорных органов, добровольцев. В работе будут задействованы около 8 тысяц единиц спецтехники.

Для реагирования на возможные паводковые угрозы в регионе так же привлечены более 300 плавсредств и 30 единиц авиации, сообщает Подмосковье сегодня. Отметим, что уровень воды на крупных водоемах круглосуточно контролируют 34 гидрологических поста.