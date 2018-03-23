На заседании совета Минобрнауки обсудили новые стандарты образования

На днях на заседании совета Минобрнауки активно обсуждался новый проект ФГОС. Предложенные образовательные стандарты были приняты большинством голосов, однако вызвали множество споров среди учителей. Педагоги стали выступать против нового стандарта по литературе, по которому школьники должны будут изучить 235 произведений за пять лет.

Как передает НСН, на заседании совета Минобрнауки дискуссия по поводу нового образовательного стандарта проходила в цивилизованных рамках. Список крупных произведений, обязательных к изучению в школе, не поменялся, а две трети из произведений – это предлагаемые к прочтению стихотворения. Решение было принято безо всяких истерик, его никто не опроверг. Естественно проект еще необходимо дорабатывать, так как по ходу заседания было множество справедливых претензий. Сильно заметен перевес ОБЖ и физкультуры в ущерб русского языка и математики.

Отметим, 19 марта преподаватели литературы опубликовали открытое письмо на сайте Гильдии словесников, в котором попросили Минобрнауки не утверждать новый образовательный стандарт. По мнению учителей, обсудить на уроках все включенные в программу тексты вдумчиво и качественно невозможно.