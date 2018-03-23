Крым заволокло оранжевым туманом, а на землю осела рыжая пыль

Днем 23 марта небо над Крымом заволокло оранжевым туманом, а на горизонтальных поверхностях начал оседать тонкий слой ярко-окрашенной пыли, сообщают жители полуострова, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Накануне подобное явление наблюдали на греческом острове Крит в Средиземном море. Небо окрасилось в оранжево-красный цвет, а жители острова начали испытывать проблемы с дыханием.

Подобное вчера и сегодня наблюдали и жители Кубани: цветные «дожди» выпали в Краснодаре и Сочи, а снег в Красной поляне стал рыжим.

В краснодарском краевом гидрометцентре заявили, что на территории края сначала шел обычный снег, превратившийся затем в желтый, бурый и красный дождь. Обширный облачный фронт на территорию Кубани принесло со стороны Средиземноморья, а там накануне наблюдались песчаные бури. Поэтому причиной выпадения цветных осадков в Крыму предположительно стала африканская оранжевая пыль, пишут «Примечания».

Опасности для здоровья людей грязный дождь с частицами песка не несет, заверили кубанские метеорологи. На экологическую обстановку он никак не повлияет.

А вот эти кадры сняли сегодня жители села Аромат в Бельбекской долине.

«Сколько здесь живем, такого никогда не было. У нас что-то в воздухе. Все как в земле. Оранжевое. Машина в разводах — как глина или земля — непонятно», – написали местные жители.

В крымском гидрометцентре комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что это «не метеорологическое явление».

В пресс-службах крымского и севастопольского управления МЧС ответили, что обращений по поводу «оранжевых осадков» к ним от граждан не поступало.