Крым заволокло оранжевым туманом, а на землю осела рыжая пыль
23 марта 2018, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Днем 23 марта небо над Крымом заволокло оранжевым туманом, а на горизонтальных поверхностях начал оседать тонкий слой ярко-окрашенной пыли, сообщают жители полуострова, сообщают "Аргументы недели - Крым".
Накануне подобное явление наблюдали на греческом острове Крит в Средиземном море. Небо окрасилось в оранжево-красный цвет, а жители острова начали испытывать проблемы с дыханием.
Подобное вчера и сегодня наблюдали и жители Кубани: цветные «дожди» выпали в Краснодаре и Сочи, а снег в Красной поляне стал рыжим.
В краснодарском краевом гидрометцентре заявили, что на территории края сначала шел обычный снег, превратившийся затем в желтый, бурый и красный дождь. Обширный облачный фронт на территорию Кубани принесло со стороны Средиземноморья, а там накануне наблюдались песчаные бури. Поэтому причиной выпадения цветных осадков в Крыму предположительно стала африканская оранжевая пыль, пишут «Примечания».
Опасности для здоровья людей грязный дождь с частицами песка не несет, заверили кубанские метеорологи. На экологическую обстановку он никак не повлияет.
А вот эти кадры сняли сегодня жители села Аромат в Бельбекской долине.
«Сколько здесь живем, такого никогда не было. У нас что-то в воздухе. Все как в земле. Оранжевое. Машина в разводах — как глина или земля — непонятно», – написали местные жители.
В крымском гидрометцентре комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что это «не метеорологическое явление».
В пресс-службах крымского и севастопольского управления МЧС ответили, что обращений по поводу «оранжевых осадков» к ним от граждан не поступало.
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