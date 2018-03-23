В столичных кварталах реновации будут построены бомбоубежища

В рамках реновации жилья в Москве будут строить новые бомбоубежища, рассказала журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Требования по строительству объектов гражданской обороны остались.

Княжевская рассказала, что бомбоубежища будут не в каждом квартале. "У них есть определенный радиус расположения, свой норматив. Но то, что они будут — это 100%", - подчеркнула она.

В столичную сеть объектов гражданской обороны входят как убежища времен Великой Отечественной войны, так и строящиеся новые, а также так называемые "объекты двойного назначения" — как, например, метро.