Михаил Путин назначен зампредом правления Газпрома
23 марта 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Совет директоров «Газпрома» избрал Михаила Путина заместителем председателя правления компании сроком на пять лет. Об избрании Путина членом правления сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Газпрома.
С 2007 года Путин занимал пост советника председателя правления «Газпрома», а с 2018 года стал и.о. зампреда правления.
Как ранее сообщал Коммерсантъ, в составе правления «Газпрома» Михаил Путин может занять пост зампреда правления по хозяйственной части, который вакантен после кончины Александра Козлова в прошлом году.
После того, как в СМИ появилась информация о возможном включении Михаила Путина в состав правления ОАО «Газпром», всем стало интересно, кем он приходится Президенту России. Дмитрий Песков разъяснил ситуацию: "Насколько мне известно, Михаил Путин действительно является дальним родственником президента".
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