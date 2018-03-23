Михаил Путин назначен зампредом правления Газпрома

Совет директоров «Газпрома» избрал Михаила Путина заместителем председателя правления компании сроком на пять лет. Об избрании Путина членом правления сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Газпрома.

С 2007 года Путин занимал пост советника председателя правления «Газпрома», а с 2018 года стал и.о. зампреда правления.

Как ранее сообщал Коммерсантъ, в составе правления «Газпрома» Михаил Путин может занять пост зампреда правления по хозяйственной части, который вакантен после кончины Александра Козлова в прошлом году.

После того, как в СМИ появилась информация о возможном включении Михаила Путина в состав правления ОАО «Газпром», всем стало интересно, кем он приходится Президенту России. Дмитрий Песков разъяснил ситуацию: "Насколько мне известно, Михаил Путин действительно является дальним родственником президента".