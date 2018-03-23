Итоги рабочей недели: Топ-5 самых важных новостей по версии читателей сайта «АН»

На уходящей рабочей неделе читатели сайта «АН» активно интересовались будущими перестановками в правительстве, ситуацией в Донбассе и вопросом о вреде алкоголя. Представляем Топ-5 самых популярных новостей на нашем сайте за последние пять дней.

Эксперты огласили список кандидатов на вылет из правительства России

После переизбрания президента Владимира Путина политологи принялись строить предположения о том, каким будет следующий состав правительства. Новый кабинет министров сформируют вслед за инаугурацией главы государства, которая намечена на 7 мая.









Эксперт Евгений Минченко предрек, что высший орган исполнительной власти покинет целый ряд чиновников. В списке кандидатов на вылет, который огласил аналитик, первым номером идет Максим Соколов, возглавляющий Минтранс. Также увольнение может грозить Владимиру Мединскому (министерство культуры), Веронике Скворцовой (министерство здравоохранения) и Ольге Васильевой (министерство образования и науки).

Уступит ли Дмитрий Медведев место женщине?

Прогноз о дальнейшей политической судьбе премьера Евгений Минченко дать затруднился. За него это сделал экономист Евгений Хазин.









Хазин в разговоре со СМИ высказал гипотезу о том, что Дмитрий Медведев в мае потеряет должность руководителя правительства, которую впервые в истории России займет женщина - председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. По мнению экономиста, повышение Набиуллиной негативным образом скажется на ее карьере.

Появилась информация о проигрыше Киевом снайперской войны в Донбассе

На востоке Украины в настоящее время не ведется активных боевых действий, однако противостояние между киевскими силовиками и ополченцами народных республик продолжается. Одним из элементов позиционного конфликта является снайперская война.









«Аргументы недели» изучили украинский сегмент интернета и выяснили, что с начала марта в Донбассе погибли несколько снайперов, сражающихся на стороне Киева. Современное обмундирование не спасло военнослужащих от пуль защитников ДНР и ЛНР.

Станет ли Павел Грудинин новым министром сельского хозяйства?

В понедельник Владимир Путин встретился со своими соперниками на выборах президента. По неподтвержденной информации, глава государства сделал на мероприятии несколько кадровых предложений. В частности, выдвиженцу КПРФ Павлу Грудинину Путин якобы посулил пост министра сельского хозяйства.









Впоследствии данное сообщение опроверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Несмотря на это, вхождение Грудинина в состав нового правительства или назначение его на другую высокую должность исключать нельзя.

Медики назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

Между политическими новостями в списке самых популярных материалов этой недели вклинилась заметка о том, что врачи назвали самые опасные для здоровья виды спиртного. Таковыми специалисты признали вовсе не водку и виски, а слабоалкогольные напитки - коктейли, энергетики, пиво и шампанское.

Надеемся, читатели «Аргументов недели» учтут рекомендации медиков при планировании своих выходных. Удачного отдыха!