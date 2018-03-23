Строители начали укладку асфальта на последних участках Крымского моста
23 марта 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня строители Керченского моста приступили к укладке асфальта на последних морских участках. Завершение асфальтоукладочных работ планируется в апреле.
«Сегодня мы приступили к обустройству нижних слоев асфальтобетона на морских участках», - сообщил заместитель начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.
На данный момент, уточнил Кайрат Турсунбеков, заасфальтировано 14 из 19 км дорожного покрытия моста, это 70% готовности. Обустройство барьерного ограждения ведется параллельно, оно завершено на 60%. Монтаж элементов искусственного освещения Керченского моста завершен на 70%.
По условиям контракта, Керченский мост должен быть открыт для автомобильного движения в декабре 2018 года, а для железнодорожного – в декабре 2019 года. Однако строительство идет с опережением сроков. Строители рассчитывают открыть автомобильное движение уже в мае 2018 года, сообщает "Крыминформ".
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